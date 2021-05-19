Японія заборонить в'їзд іноземців з семи країн, включаючи Таїланд і Сейшельські острови

Уряд Японії з 21 травня заборонить в'їзд іноземцям , які відвідували Таїланд і шість інших країн. Мова також йде про Монголії, Камбоджі, Східному Тиморі, Шрі-Ланці, Сейшельських островах і Сент-Люсії.

Під обмеження підпадають не тільки жителі цих країн, але іноземці, які перебували на їх території менш ніж за 14 днів до прильоту до Японії. Заборона набуде чинності з 21 травня. Під його дію не потрапляють Японські громадяни.

Аналогічні обмеження японський уряд ввів минулого тижня щодо іноземців з Індії, Непалу і Пакистану. З завтрашнього дня в список увійдуть Бангладеш і Мальдіви.

Відзначається, що японські громадяни можуть повернутися на батьківщину з країн, щодо яких були посилені міграційні вимоги. Однак їм доведеться шість днів перебувати в карантині в спеціалізованих установах і двічі складати тести на коронавірус.