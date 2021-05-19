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Японія заборонить в'їзд іноземців з семи країн, включаючи Таїланд і Сейшельські острови

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Токіо, Середа 19 травня 2021 16:12
Японія заборонить в'їзд іноземців з семи країн, включаючи Таїланд і Сейшельські острови Фото: Японія заборонила в'їзд ще з семи країн (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Японії з 21 травня заборонить в'їзд іноземцям, які відвідували Таїланд і шість інших країн. Мова також йде про Монголії, Камбоджі, Східному Тиморі, Шрі-Ланці, Сейшельських островах і Сент-Люсії.

Про це повідомило в середу агентство Кyodo.

Під обмеження підпадають не тільки жителі цих країн, але іноземці, які перебували на їх території менш ніж за 14 днів до прильоту до Японії. Заборона набуде чинності з 21 травня. Під його дію не потрапляють Японські громадяни.

Аналогічні обмеження японський уряд ввів минулого тижня щодо іноземців з Індії, Непалу і Пакистану. З завтрашнього дня в список увійдуть Бангладеш і Мальдіви.

Відзначається, що японські громадяни можуть повернутися на батьківщину з країн, щодо яких були посилені міграційні вимоги. Однак їм доведеться шість днів перебувати в карантині в спеціалізованих установах і двічі складати тести на коронавірус.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, Європейська комісія схвалила новий протокол безпеки по коронавірусу. Він сприятиме безпечному відновленню туризму в ЄС, зазначили в Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що міста Японії відмовляються приймати спортсменів, що беруть участь в Олімпійських іграх 2020 року, на тлі загострення ситуації з коронавірусом. На тлі цього ведуча медична організація Японії закликала владу країни і Міжнародний олімпійський комітет скасувати проведення Олімпіади.

Як писало РБК-Україна, в червні в ЄС планують запустити систему COVID-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами.

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