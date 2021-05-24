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Япония запустила ускоренную массовую COVID-вакцинацию

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Япония, Понедельник 24 мая 2021 23:47
Япония запустила ускоренную массовую COVID-вакцинацию Фото: сейчас в большинстве регионов Японии действует чрезвычайное положение. (Getty Images by Tomohiro Ohsumi)
Автор: Даша Харченко

Япония запустила программу ускоренной массовой вакцинации от коронавирус населения в Токио и Осаке. Это вызвано обострением ситуации с пандемией в этих городах.

Об этом сообщает BBC.

Военные развернули сеть пунктов, которую могут осуществлять тысячи инъекций ежедневно.

В то же время в Японии национальная кампания по вакцинации началась в целом с опозданием из-за перебоев с поставками препаратов.

Сейчас в большинстве регионов Японии действует чрезвычайное положение.

Общее количество заражений коронавирусом в стране превышает 700 тысяч, 12 тысяч летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в втором по величине городе Японии Осаке переполнены больницы пациентами с COVID-19. Врачи просят власти не проводить Олимпийские игры.

Напомним, Япония запретила въезд иностранцев из семи стран с 21 мая. Это связано с пандемией коронавируса.

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