Япония запустила ускоренную массовую COVID-вакцинацию
Япония запустила программу ускоренной массовой вакцинации от коронавирус населения в Токио и Осаке. Это вызвано обострением ситуации с пандемией в этих городах.
Об этом сообщает BBC.
Военные развернули сеть пунктов, которую могут осуществлять тысячи инъекций ежедневно.
В то же время в Японии национальная кампания по вакцинации началась в целом с опозданием из-за перебоев с поставками препаратов.
Сейчас в большинстве регионов Японии действует чрезвычайное положение.
Общее количество заражений коронавирусом в стране превышает 700 тысяч, 12 тысяч летальных исходов.
Ранее сообщалось, что в втором по величине городе Японии Осаке переполнены больницы пациентами с COVID-19. Врачи просят власти не проводить Олимпийские игры.
Напомним, Япония запретила въезд иностранцев из семи стран с 21 мая. Это связано с пандемией коронавируса.