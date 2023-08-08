Япония призвала Иран не предоставлять РФ оружие для войны с Украиной

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси в Токио во время встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдуллахианом призвал Тегеран не предоставлять России оружие для ее войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Японии.

Глава МИД Японии подтвердил позицию страны в отношении российского полномасштабного вторжения РФ в Украину, и также призвал представителя Ирана дать "конструктивный ответ" на военную агрессию Кремля.

Стороны договорились продолжать "тесное общение" по вопросам, затрагивающим Ближний Восток, передали в МИД Японии.

Кроме того, министры обменялись мнениями о последних событиях вокруг ядерной проблемы Ирана. Хаяси заявил, что Япония поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и "серьезно обеспокоена" расширением ядерной деятельности Тегерана, призвав принять конструктивные меры, включая полное и безоговорочное сотрудничество в рамках Совместного заявления между Ираном и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В ответ Абдуллахиан заявил, что Иран добивается восстановления СВПД "путем переговоров", и добавил, что Тегеран стремится продолжать тесные контакты с Японией по этому вопросу.

Как пишет агентство Kyodo, переговоры состоялись на фоне заявлений западных стран о том, что Иран оказывает России военную помощь, такую как передачу беспилотников и боеприпасов, в то время как Токио стремится "использовать свою традиционную дружбу с Тегераном, чтобы помочь положить конец войне".

Отметим, что в этом году Япония председательствует в "Большой семерке", которая с февраля прошлого года сохраняет экономические санкции против РФ из-за ее войны против Украины.

Поставки Ирана вооружений России

РФ активно применяет иранские дроны-камикадзе типа Shahed для нанесения ударов по территории Украины. Страны Запада неоднократно заявляли, что Москва договорилась с Тегераном о поставках беспилотников, однако те долгое время всячески отвергали данные обвинения.

Между тем, уже после предоставления реальных доказательств применения РФ дронов иранского производства, Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

По данным разведки Великобритании, Россия перешла от получения небольших партий дронов от Ирана воздушным путем на крупные партии - с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Также РФ с помощью Тегерана строит на своей территории завод по производству БПЛА.

Как заявляли ранее аналитики из Разведывательного управления Минобороны США, новый завод обеспечит РФ новыми запасами дронов, которые "на порядок больше", чем те, которые она могла закупить у Ирана до этого.