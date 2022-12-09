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Британия, Италия и Япония согласовали разработку новейшего боевого самолета

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Мир, Пятница 09 декабря 2022 17:09
Британия, Италия и Япония согласовали разработку новейшего боевого самолета Фото: Британия, Италия и Япония согласовали создание новейшего истребителя (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Британия объявила о согласовании с Италией и Японией совместной работы по созданию нового боевого истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новый британо-итальянско-японский самолет должен быть "совместим с истребителями других партнеров по НАТО". Это особенно актуально, поскольку западные страны заявляют о высокой степени готовности прилагать усилия и выделять средства на военные цели на фоне войны России против Украины, а также учитывая наращивание военной силы Китаем и его угрозы в отношении Тайваня.

"Новое поколение боевых самолетов, которое мы разрабатываем, будет защищать нас и наших союзников", - подчеркнул премьер-министр Британии Риши Сунак.

Проект называют одной из крупнейших западных военных разработок, которая будет проходить без участия США в дополнение к подобной совместной программе, которую ранее объявили Германия, Франция и Испания. При этом само вовлечение Японии в британо-итальянские намерения в Лондоне называют важным достижением, поскольку, по словам главы британского правительства, "безопасность Евроатлантического и Тихоокеанского регионов неделима".

Чиновники считают, что новый проект, кроме военного значения, будет иметь также большие экономические стимулы, в том числе создание тысяч рабочих мест и новые экспортные возможности. Reuters при этом приводит как пример создание, производство и обслуживание новейшего американского истребителя F35, ставшего одним из самых дорогих проектов Министерства обороны США.

По данным агентства, основой станет разработанный британцами проект самолета Tempest с привлечением японской программы FX и итальянской компании Leonardo. Вероятно, самолет будет использовать много новейших технологий, пишет издание, включая искусственный интеллект для помощи пилоту в сложных ситуациях.

Британо-итальянско-японский истребитель может появиться в небе в 2035 году.





Недавно РБК-Украина сообщало о стремлении Великобритании, Италии и Японии объединить британский проект реактивного истребителя Tempest с японской программой истребителей FX и итальянскими военными разработками.

Ранее мы писали, что в Соединенных Штатах представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Его считают самым современным самолетом американских военно-морских сил.

Напомним, армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения американских запасов, истощенных снабжением оружием в Украину.

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