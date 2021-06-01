Японія зацікавлена інвестувати в оборонно-промисловий комплекс України, - посол

Посол Японії Такаші Кураї заявив, що його країна зацікавлена інвестувати в оборонно-промисловий комплекс України. Цю зацікавленість він підтвердив під час зустрічі з заступником керівника Офісу президента Романом Машовцем.

Про це повідомив Офіс президента України .

Машовець проінформував японського посла про те, на якому зараз стані розгляду перебувають законопроекти, спрямовані на реформування підприємств українського ОПК, а також законопроекти, які дозволять іноземні інвестиції в підриємства України.

"Зі свого боку Такаші Кураї підтвердив незмінність підтримки нашої країни в протистоянні агресії Російської Федерації та зацікавленість в інвестуванні в оборонно-промисловий комплекс України", - зазначили в ОП.

За результатами зустрічі, Україна та Японія домовилися підтримувати активний діалог щодо цих питань, а також сприяти подальшому розвитку двостороннього партнерства.