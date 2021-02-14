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Японія схвалила використання COVID-вакцини Pfizer

Новость на русском → Токіо, Неділя 14 лютого 2021 11:21
Японія схвалила використання COVID-вакцини Pfizer Фото: COVID-вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії схвалив вакцину від коронавірусу компанії Pfizer на території країни. Це перша вакцина, яку схвалили для використання в Японії.

Про це повідомляє The Japan Times.

Очікується, що вакцинація розпочнеться у другій половині лютого і пройде в кілька етапів.

В першу чергу вона торкнеться приблизно 4 млн медичних і соціальних працівників. У другу чергу будуть вакциновані близько 36 млн осіб старше 65 років.

Затвердження вакцин в Японії зазвичай займає рік або два, але уряд скоротив період вивчення до двох місяців, скасувавши вимогу про проведення великих клінічних випробувань третьої фази в Японії.

Нагадаємо, зараз у світі проходить вакцинація препаратами Moderna, Pfizer і AstraZeneca. Також частина країн використовують російську вакцину Супутник V, а також китайські Sinovac і Sinopharm.

Раніше повідомлялося, що Оксфордський університет почав дослідження для оцінки безпечності та імунної відповіді вакцини COVID-19, розробленої спільно з AstraZeneca Plc. Дослідження визначить, чи ефективна вакцина для людей у віці від 6 до 17 років.

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