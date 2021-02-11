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У Японії з наступного тижня починається масова вакцинація

Новость на русском → Токіо, Четвер 11 лютого 2021 10:12
У Японії з наступного тижня починається масова вакцинація Фото: японці в масках (KYODO)
Автор: Андрій Козловський

В Японії з наступного тижня починається масова вакцинація жителів країни проти COVID-19. У першу чергу щеплення отримають медики, пенсіонери і люди з хронічними захворюваннями.

Про це повідомляє NHK.

Як повідомляється, першою дозвіл на використання в країні повинна отримати вакцина американської компанії Pfizer.

"Ми почнемо ставити щеплення в середині наступного тижня після підтвердження ефективності та безпеки препарату. Нам потрібна співпраця місцевих органів влади, лікарів і медсестер, відповідальних за процес", - заявив прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга.

Спочатку ін'єкції отримають медпрацівники. А приблизно у квітні почнуть вакцинувати літніх громадян Японії. Після них уколи будуть зроблені людям з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, уряд Японії побоюється того, що в країні не зможуть вакцинувати всіх громадян від коронавіруса. Причиною тому є недолік спеціальних шприців для препарату Pfizer, які можуть витягувати з флакона всі шість доз.

Також РБК-Україна писало, що влада Японії планує фактично повністю заборонити в'їзд іноземців у країну через виявлені у світі нові мутації коронавірусу.

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