Японія ввела санкції проти трьох банків Білорусі
Уряд Японії ввів санкції проти трьох банків Білорусі через ситуацію в Україні. Обмеження містити в собі заморозку активів і заборону на проведення транзакцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.
Під санкції Японії потрапили:
- Белагропромбанк;
- Банк Дабрабит;
- Банк розвитку Білорусі.
Обмеження щодо кредитних організацій набудуть чинності з 10 квітня. Санкції включають заморожування активів та заборону транзакцій.
Нагадаємо, раніше Японія ввела нові санкції проти Росії через війну з Україною.
Зазначимо, МЗС Японії присвоїв Росії третій рівень небезпеки з чотирьох можливих, що означає відмову від поїздок для громадян країни.
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