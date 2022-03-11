ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Японія ввела санкції проти трьох банків Білорусі

Новость на русском →
Токіо, П'ятниця 11 березня 2022 03:40
Японія ввела санкції проти трьох банків Білорусі Фото: Японія ввела нові санкції проти Білорусі через війну Росії проти України (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Японії ввів санкції проти трьох банків Білорусі через ситуацію в Україні. Обмеження містити в собі заморозку активів і заборону на проведення транзакцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.

Під санкції Японії потрапили:

  • Белагропромбанк;
  • Банк Дабрабит;
  • Банк розвитку Білорусі.

Обмеження щодо кредитних організацій набудуть чинності з 10 квітня. Санкції включають заморожування активів та заборону транзакцій.

Нагадаємо, раніше Японія ввела нові санкції проти Росії через війну з Україною.

Зазначимо, МЗС Японії присвоїв Росії третій рівень небезпеки з чотирьох можливих, що означає відмову від поїздок для громадян країни.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Білорусь Санкції
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"