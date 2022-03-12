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Японія виділить Україні 75 млн доларів в якості гуманітарної допомоги

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Субота 12 березня 2022 03:58
Японія виділить Україні 75 млн доларів в якості гуманітарної допомоги Фуміо Кісіда (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Японії виділить 8,8 млрд ієн (75,3 млн доларів) з резервних фондів для надання гуманітарної допомоги Україні. Ця сума є частиною гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Японія запропонує допомогу відповідним міжнародним організаціям, у тому числі управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, і допоможе фінансувати діяльність японських неурядових організацій, які допомагають Україні.

Ця сума є частиною надзвичайної гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів, яку прем'єр-міністр Фуміо Кісіда пообіцяв виділити Україні наприкінці лютого. Також допомога включатиме харчові продукти, воду і дах для постраждалих в Україні та тих, хто біжить в сусідні країни.

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