RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Японія ввела нові санкції проти Росії через війну з Україною

Автор: Артур Родивилов

Японія ввела нові додаткові санкції проти Росії, також введені санкції проти Білорусії. У новий санкційний список потрапили олігархи Алішер Усманов, брати Ротенберги, Геннадій Тимченко, а також Дмитро Пєсков, Козак і Кирієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.

Всього в списку 20 росіян, а також 12 громадян Білорусі. Введені обмеження до ще двох російських організацій і десяти організацій з Білорусі.

Також Токіо вводить заборону на експорт щодо міноборони Білорусі, включаючи збройні сили, органи правопорядку, розвідувальні організації.

Напередодні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в ході дебатів Парламенту назвав південну частину Курильські острови споконвічними територіями країни. Кісіда підкреслив, що на дану місцевість поширюється японський суверенітет.

Раніше МЗС Японії присвоїло Росії третій рівень небезпеки з чотирьох можливих. Це означає відмову від поїздок для громадян країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії