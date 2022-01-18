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МЗС Японії: на частину Курил поширюється суверенітет Токіо

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Токіо, Вівторок 18 січня 2022 07:26
МЗС Японії: на частину Курил поширюється суверенітет Токіо Фото: з МЗС Японії заявили, що на частину Курил поширюється суверенітет Токіо (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Йосімаса Хаясі, міністр закордонних справ Японії, заявив, що країні належать чотири Курильські острови. Території розташовані ближче до півострова Камчатка, які Росія вважає своєю територією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Він зазначив, що Токіо продовжить наполегливі переговори щодо Курил з Росією.

"На чотири північних острови (так в Японії називають Південні Курили) поширюється наш суверенітет. Ми маємо намір продовжувати наполегливі переговори на основі нашої базової позиції, яка полягає в прагненні підписати мирний договір після розв'язання територіального питання", - сказав він.

Нагадаємо, Японія оскаржує приналежність Ітурупа і ще трьох островів Курильської гряди - Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо наполягає на їх поверненні.

Відзначити, Токіо неодноразово висловлював протест через навчання збройних сил Росії на спірних островах Курильської гряди.

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Курильские острова
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