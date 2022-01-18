МЗС Японії: на частину Курил поширюється суверенітет Токіо
Йосімаса Хаясі, міністр закордонних справ Японії, заявив, що країні належать чотири Курильські острови. Території розташовані ближче до півострова Камчатка, які Росія вважає своєю територією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Він зазначив, що Токіо продовжить наполегливі переговори щодо Курил з Росією.
"На чотири північних острови (так в Японії називають Південні Курили) поширюється наш суверенітет. Ми маємо намір продовжувати наполегливі переговори на основі нашої базової позиції, яка полягає в прагненні підписати мирний договір після розв'язання територіального питання", - сказав він.
Нагадаємо, Японія оскаржує приналежність Ітурупа і ще трьох островів Курильської гряди - Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо наполягає на їх поверненні.
Відзначити, Токіо неодноразово висловлював протест через навчання збройних сил Росії на спірних островах Курильської гряди.