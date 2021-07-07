Пов'язані з Кремлем хакери зламали Національний комітет республіканців США, - Bloomberg
Хакери, пов'язані з російською владою, зламали сервера Національного комітету Республіканської партії США. Поки не розголошується, які дані шукали хакери та чи вдалося їм щось вкрасти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.
Представники республіканського Національного комітету заявили, що вже поінформували ФБР і МВС, які будуть займатися розслідуванням.
Раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що Сполучені Штати і Росія ведуть переговори на рівні експертів, наступного тижня очікується зустріч на тему кібератак вірусів-вимагачів.
Нагадаємо, раніше Джо Байден доручив американським спецслужбам провести розслідування щодо причетності Росії до недавньої хакерської атаки на компанію Kaseya.
Зазначимо, раніше міжнародний виробник програмного забезпечення Kaseya піддався кібератаці із застосуванням вірусу-вимагача. За даними Bloomberg, атаку могло здійснити угруповання REvil, пов'язане з Москвою.