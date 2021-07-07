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Пов'язані з Кремлем хакери зламали Національний комітет республіканців США, - Bloomberg

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Вашингтон, Середа 07 липня 2021 00:20
Пов'язані з Кремлем хакери зламали Національний комітет республіканців США, - Bloomberg Фото: хакери з РФ зламали Національний комітет республіканців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Хакери, пов'язані з російською владою, зламали сервера Національного комітету Республіканської партії США. Поки не розголошується, які дані шукали хакери та чи вдалося їм щось вкрасти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Представники республіканського Національного комітету заявили, що вже поінформували ФБР і МВС, які будуть займатися розслідуванням.

Раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що Сполучені Штати і Росія ведуть переговори на рівні експертів, наступного тижня очікується зустріч на тему кібератак вірусів-вимагачів.

Нагадаємо, раніше Джо Байден доручив американським спецслужбам провести розслідування щодо причетності Росії до недавньої хакерської атаки на компанію Kaseya.

Зазначимо, раніше міжнародний виробник програмного забезпечення Kaseya піддався кібератаці із застосуванням вірусу-вимагача. За даними Bloomberg, атаку могло здійснити угруповання REvil, пов'язане з Москвою.

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