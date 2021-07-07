ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Отримати дані не вдалося: республіканці розкрили подробиці кібератаки Росії

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 07 липня 2021 02:59
Отримати дані не вдалося: республіканці розкрили подробиці кібератаки Росії Фото: республіканці розкрили подробиці атаки з РФ (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Хакерам не вдалося отримати дані Національного комітету Республіканської партії США в результаті злому її комп'ютерних мереж. Атаку пов'язують зі спецслужбами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Про атаку стало відомо на вихідних. Після чого був перекритий доступ до хмарних серверів Національного комітету Республіканської партії з мережі Synnex.

"Наші фахівці у співпраці з експертами корпорації Microsoft провели ретельну перевірку систем, за підсумками якої було встановлено, що хакери не отримали доступу до даних Національного комітету Республіканської партії", - заявив глава апарату співробітників комітету партії Річард Уолтерс.

Раніше Bloomberg повідомив, що хакери, пов'язані з російським урядом, зламали комп'ютерні мережі Національного комітету Республіканської партії США.

Агентство з посиланням на джерела вказувало, що хакери були частиною угруповання, відомого як APT29, або Cozy Bear, яку в США пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки Росії. Її ж підозрювали у зломі Нацкомітету Демократичної партії в 2016 році і проведенні кібератаки на американські урядові установи, які користуються послугами ІТ-компанії SolarWinds.

Днями Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії здійснило сотні кібератак на державні структури та приватні компанії по всьому світу за останні два роки. Для злому комп'ютерних систем російські хакери використовували метод "грубої сили".

Читайте РБК-Україна в Google News
хакери кібератака
NEWS
Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України
Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні