Япония потратит 7 млрд долларов на сдерживание цен на топливо

Япония продлит до конца мая следующего года программу субсидирования оптовых цен на нефть с целью снижения розничных цен на бензин. Таким образом правительство намерено замедлить резкий рост цен на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Правительство планирует выделить более семи млрд долларов для спецфонда, который будет финансировать пакет экономических стимулов. Субсидии для сдерживания роста цен на бензин были введены в конце января текущего года.

Новая программа субсидирования также направлена ​​на то, чтобы не допустить резкого роста цен на дизельное топливо и керосин.