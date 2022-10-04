Япония высылает российского консула из страны в ответ на действия РФ

Во вторник, 4 октября, власти Японии выдвинули требование к консулу России в Саппоро покинуть территорию страны в течении шести дней. Такое решение было принято в ответ на допрос и высылку японского консула во Владивостоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, которое приводит Kyodo .

По его словам, Япония объявила консула РФ персоной нон грата в ответ на действия Кремля по отношению к японскому консулу.

При этом посол РФ в Японии Михаил Галузин был вызван в МИД для того, чтобы проинформировать Москву о контрмерах Токио.

Хаяси отметил, что во время задержания в России японскому консулу завязывали глаза и физически сдерживали его, хотя он не совершал никаких противоправных действий. Он подчеркнул, что такие решения россиян являются явным и серьезным нарушением международного права.