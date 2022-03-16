Завтра відбудеться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки, - Маркушин
Евакуація мешканців міста Ірпеня з Романівки відбудеться завтра, 17 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Ірпеня Олександра Маркушина.
За його словами, завтра, 17 березня о 7:00 закінчується комендантська година і вже з 10:00 відбудеться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки.
Також мер зазначає, якщо ви мешкаєте в Ірпені, Михайлівці-Рубежівці, Забуччі, Козинцях чи Діброві й вам потрібна допомога або консультація щодо евакуації, то потрібно про це повідомити, зателефонувавши за номером:
- 0683505818;
- 0680437205;
- 0930768411;
- 0672639619;
- 0964511937;
- 0675015153;
- 0683703842;
- 0968698062.
"Наголошую, ці номери лише для мешканців Ірпінської громади", - сказав Маркушин.
Раніше ми повідомляли, що під час евакуації з Ірпеня російські окупанти відкрили вогонь і загинуло 8 осіб.
Також ми писали, що в Ірпені внаслідок ворожого вогню загинув волонтер.
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