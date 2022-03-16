Завтра відбудеться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки, - Маркушин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Ірпеня Олександра Маркушина.

За його словами, завтра, 17 березня о 7:00 закінчується комендантська година і вже з 10:00 відбудеться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки.

Також мер зазначає, якщо ви мешкаєте в Ірпені, Михайлівці-Рубежівці, Забуччі, Козинцях чи Діброві й вам потрібна допомога або консультація щодо евакуації, то потрібно про це повідомити, зателефонувавши за номером:

0683505818;

0680437205;

0930768411;

0672639619;

0964511937;

0675015153;

0683703842;

0968698062.

"Наголошую, ці номери лише для мешканців Ірпінської громади", - сказав Маркушин.