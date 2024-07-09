Япония и НАТО создадут специальные каналы для передачи секретной информации, - СМИ

Япония и НАТО создадут специальную линию связи для обмена секретной информацией. Ее цель является укрепление сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Asahi.

Издание отмечает, что договоренность об этом планируют достичь в ходе участия премьер-министра Японии Фумио Кисиды в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Между странами-членами НАТО создана защищенная сеть связи, по которой происходит обмен секретной информацией. Цель состоит в том, чтобы создать подобную систему между Японией и НАТО и обмениваться информацией на высоком уровне.

В прошлом году Япония и НАТО разработали соглашение о сотрудничестве в 16 областях, включая кибербезопасность, действия в космосе, обмен информацией. При штаб-квартире альянса в Брюсселе действует постоянное представительство Японии.