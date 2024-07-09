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Япония и НАТО создадут специальные каналы для передачи секретной информации, - СМИ

Вторник 09 июля 2024 08:40
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Япония и НАТО создадут специальные каналы для передачи секретной информации, - СМИ Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Япония и НАТО создадут специальную линию связи для обмена секретной информацией. Ее цель является укрепление сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Asahi.

Издание отмечает, что договоренность об этом планируют достичь в ходе участия премьер-министра Японии Фумио Кисиды в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Между странами-членами НАТО создана защищенная сеть связи, по которой происходит обмен секретной информацией. Цель состоит в том, чтобы создать подобную систему между Японией и НАТО и обмениваться информацией на высоком уровне.

В прошлом году Япония и НАТО разработали соглашение о сотрудничестве в 16 областях, включая кибербезопасность, действия в космосе, обмен информацией. При штаб-квартире альянса в Брюсселе действует постоянное представительство Японии.

Саммит НАТО

Вашингтон станет центром внимания с 9 по 11 июля, когда там состоится юбилейный саммит НАТО. Это будет ключевая платформа для обсуждения вопросов безопасности в Европе и определения роли Альянса в современном мире.

В центре внимания окажется подписание Украиной нового соглашения о безопасности. Как уже заявлял президент Украины Владимир Зеленский, этот документ станет еще одним шагом на пути к укреплению безопасности страны.

Украинцы уже оценили пользу соглашений по безопасности, подписанных с различными странами мира.

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