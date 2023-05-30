Япония, США и Филиппины впервые в истории проведут совместные учения береговой охраны

Береговая охрана Соединенных Штатов, Японии и Филиппин на этой неделе проведет трехсторонние морские учения в Южно-Китайском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Учения пройдут с 1 по 7 июня в водах возле филиппинской провинции Батаан. Их инициатором были Соединенные Штаты и Япония, учитывая усиление военной активности Китая в регионе. В качестве наблюдателей к ним присоединится Австралия.
"Четыре филиппинских судна и по одному кораблю Соединенных Штатов и Японии примут участие в учениях, призванных улучшить поисково-спасательное сотрудничество и правоохранительные органы", - отметил представитель береговой охраны Филиппин Арманд Балило.
Япония и США в феврале предложили Филиппинам провести совместные морские учения после того, как Манила обвинила Пекин в агрессивной деятельности в Южнокитайском море.
Впрочем, филиппинская сторона заявила, что учения не направлены на противодействие третьей стороне и являются одной из форм "рутинной деятельности для подразделений береговой охраны".
Ранее президент Филиппин и министр иностранных дел Китая договорились работать вместе, чтобы решить свои морские разногласия в Южно-Китайском море.
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