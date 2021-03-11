"Українці добре розуміють": Зеленський з нагоди 10-річчя аварії на "Фукусімі-1" звернувся до Японії

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 10-річчя аварії на АЕС "Фукусіма-1" звернувся до прем'єр-міністра Японії Йосіхіде Суґа. Він зазначив, що Україна згадує рішучість людей, які боролися з наслідками катастрофи.

Про це голова держави повідомив на своїй сторінці у Twitter .

Зеленський наголосив, що українці дуже добре розуміють, що таке техногенна катастрофа.

"Згадуємо рішучість людей, які 10 років тому долали масштабну аварію на АЕС "Фукусіма-1" у Японії. Українці дуже добре розуміють, що таке техногенна катастрофа і яка ціна зусиль для боротьби з її наслідками. Трагедії на "Фукусіма-1" та ЧАЕС не повинні повторитися", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, аварія на АЕС у префектурі Фукусіма сталася 11 березня 2011 року. Внаслідок удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження. В результаті в трьох енергоблоках розплавилося паливо і пошкодило захисні корпуси реакторів. Для охолодження реакторів в них безперервно закачують воду.