ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Українці добре розуміють": Зеленський з нагоди 10-річчя аварії на "Фукусімі-1" звернувся до Японії

Новость на русском → Четвер 11 березня 2021 16:42
"Українці добре розуміють": Зеленський з нагоди 10-річчя аварії на "Фукусімі-1" звернувся до Японії Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 10-річчя аварії на АЕС "Фукусіма-1" звернувся до прем'єр-міністра Японії Йосіхіде Суґа. Він зазначив, що Україна згадує рішучість людей, які боролися з наслідками катастрофи.

Про це голова держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Зеленський наголосив, що українці дуже добре розуміють, що таке техногенна катастрофа.

"Згадуємо рішучість людей, які 10 років тому долали масштабну аварію на АЕС "Фукусіма-1" у Японії. Українці дуже добре розуміють, що таке техногенна катастрофа і яка ціна зусиль для боротьби з її наслідками. Трагедії на "Фукусіма-1" та ЧАЕС не повинні повторитися", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, аварія на АЕС у префектурі Фукусіма сталася 11 березня 2011 року. Внаслідок удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження. В результаті в трьох енергоблоках розплавилося паливо і пошкодило захисні корпуси реакторів. Для охолодження реакторів в них безперервно закачують воду.

У лютому 2021 року компанія TEPCO, яка є оператором атомної електростанції "Фукусіма-1", виявила зниження рівня води в захисних корпусах першого і третього реакторів АЕС. Це може мати зв'язок з наслідками землетрусу.

13 лютого в Японії зафіксували землетрус магнітудою понад 7 балів. Землетрус стався неподалік регіону Фукусіма, де і розташована аварійна АЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Фукусима
NEWS
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
DAILY
Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради