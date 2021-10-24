Японія стежить за військовими кораблями Росії і Китаю в Тихому океані

Росія і Китай вперше вивели військові кораблі на спільне патрулювання в західній частині Тихого океану. За їх маніпуляціями пильно стежить Японія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Японія заявила, що стежить за військово-морськими силами Росії та Китаю в Тихому океані, охарактеризувавши їх дії як "незвичайні". Раніше там підтвердили, що група з 10 суден з Китаю і Росії пройшла через протоку Цугару, що розділяє головний острів Японії і її північний острів Хоккайдо.
Нагадаємо, що ЄС і НАТО задумалися про укладення нової декларації. Це необхідно через загрозу з боку Росії та Китаю.