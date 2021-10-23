НАТО і ЄС можуть затвердити нову оборонну декларацію на тлі агресії Росії

НАТО співпрацює з євроінститутами для підготовки нової, третьої за рахунком, декларації з ЄС. Вона має визначити основні напрямки взаємодії між двома організаціями на тлі наростальної агресії Росії і Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, спільним інтересам Альянсу і ЄС належать багато сфер, серед яких - питання військової мобільності, безпеки на морі, протидія кібернетичним і гібридним загрозам.

Одним із прикладів такої співпраці є поточна ситуація в Косово, де сили НАТО підтримують зусилля дипломатів ЄС. Подібні контакти стосуються також забезпечення військово-морської присутності, підтримки регіональної стабільності, обміну інформацією у всіх питаннях, де ці організації працюють разом.

"Переконаний, що настав слушний час оновити нашу декларацію і визначити подальші амбітні цілі співпраці між НАТО і ЄС. Ми поділяємо однакові цінності, перед нами постають одні й ті ж виклики. І багато в чому у нас спільні члени: понад 90% людей, які живуть в Євросоюзі, проживають і в країнах НАТО. Тому є прямий сенс працювати разом. Наша спільна мета - прийняти цю декларацію в грудні, до кінця року", - підкреслив Столтенберг.

При цьому ЄС має намір підвищити стратегічну автономію у сфері оборони, зокрема, створити корпус швидкого реагування, так звані "сили першого входження" чисельністю до 5 тисяч військовослужбовців, для підтримки місії ЄС і ймовірного реагування на кризи.

Лідери євроінститутів послідовно заявляють, що ці зусилля не ставлять за мету підмінити НАТО, але посилять можливості ЄС діяти там, де Альянс не може або не вважає за доцільне втручатися.