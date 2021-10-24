UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Япония следит за военными кораблями России и Китая в Тихом океане

Автор: Наталья Скороход

Россия и Китай впервые вывели военные корабли на совместное патрулирование в западной части Тихого океана. За их манипуляциями пристально следит Япония.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Япония заявила, что следит за военно-морскими силами России и Китая в Тихом океане, охарактеризовав их действия как "необычные". Ранее там подтвердили, что группа из 10 судов из Китая и России прошла через пролив Цугару, разделяющий главный остров Японии и ее северный остров Хоккайдо.

Напомним, что ЕС и НАТО задумались о заключении новой декларации. Это необходимо из-за угрозы со стороны России и Китая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитай