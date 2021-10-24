Япония следит за военными кораблями России и Китая в Тихом океане

Россия и Китай впервые вывели военные корабли на совместное патрулирование в западной части Тихого океана. За их манипуляциями пристально следит Япония.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Япония заявила, что следит за военно-морскими силами России и Китая в Тихом океане, охарактеризовав их действия как "необычные". Ранее там подтвердили, что группа из 10 судов из Китая и России прошла через пролив Цугару, разделяющий главный остров Японии и ее северный остров Хоккайдо.
Напомним, что ЕС и НАТО задумались о заключении новой декларации. Это необходимо из-за угрозы со стороны России и Китая.