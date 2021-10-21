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НАТО погоджує генеральний план відсічі Росії на всіх фронтах, - Reuters

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 10:54
НАТО погоджує генеральний план відсічі Росії на всіх фронтах, - Reuters Фото: НАТО готує концепцію стримування і оборони в євроатлантичному регіоні (/Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри оборони НАТО в четвер, 21 жовтня, мають намір узгодити новий генеральний план захисту від будь-якого потенційного нападу Росії. "Концепція стримування і оборони в євроатлантичному регіоні" повинна дати відсіч країні-агресору на декількох фронтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ця конфіденційна стратегія виходить за рамки існуючих регіональних планів оборони і спрямована на підготовку до будь-якої одночасної атаки в регіонах Балтійського і Чорного морів, включаючи використання ядерної зброї, злом комп'ютерних мереж або атаки з космосу.

Офіційні особи і дипломати заявляють, що така атака не є неминучою. Росія заперечує будь-які військові наміри.

Але американські чиновники, дипломати НАТО та колишні чиновники кажуть, що "Концепція стримування та оборони в євроатлантичному регіоні" та її стратегічний план реалізації є важливими, оскільки Росія розробляє сучасні системи озброєнь та розміщує війська та техніку ближче до кордонів союзників.

"Якщо у вас виникне такий серйозний конфлікт, він зажадає активності на всій території операцій, - сказав високопоставлений урядовий чиновник США. - Різні речі можуть відбуватися одночасно, і це дійсно вимагає цілісного планування".

За словами західних офіційних осіб, у травні Росія зібрала близько 100 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, що є найвищим показником з моменту окупації Криму Москвою у 2014 році. У вересні Росія використовувала нових бойових роботів у великих військових навчаннях з Білоруссю, які стривожили союзників з країн Балтії.

Росія модернізує або замінює радянські військові космічні системи для потенційної атаки супутників на орбіті, розробляє технології на основі штучного інтелекту для підриву союзних командних систем, Москва також розробляє "суперзброю". Представлені у 2018 році, вони включають гіперзвукові крилаті ракети, здатні нести ядерну зброю, які можуть ухилятися від систем раннього попередження.

Генерал у відставці Бен Ходжес, який командував військами США в Європі з 2014 по 2017 рік, сказав Рейтер, що сподівається, що стратегічний план призведе до більшої узгодженості в колективній обороні НАТО, що означає більше ресурсів для регіону Чорного моря.

"Для мене це більш ймовірна Гаряча точка, ніж Балтика", - сказав Ходжес, відзначивши меншу кількість великих союзників, таких як Великобританія і Франція, з сильною присутністю в Чорному морі. Туреччина більше зосереджена на конфлікті в Сирії.

Джеймі Ши, колишній високопоставлений чиновник НАТО, який нині працює в аналітичному центрі "Друзі Європи" в Брюсселі, сказав, що план може також допомогти зміцнити акцент на Росії в той час, коли Сполучені Штати, Великобританія і Франція розробляють стратегії в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Союзники прагнуть посилити свою присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні і протистояти зростаючій військовій потужності Китаю, розміщуючи більше кораблів, щоб зберегти відкриті морські шляхи.

"Досі передбачалося, що Росія доставляє незручності, але це не безпосередня загроза. Але росіяни роблять деякі тривожні речі, вони практикуються з робототехнікою, і гіперзвукові крилаті ракети можуть бути дійсно руйнівними", - сказав Ши.

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