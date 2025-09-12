ua en ru
Япония резко снизила "потолок" на нефть из РФ и ввела новые санкции

Япония, Пятница 12 сентября 2025 08:41
Япония резко снизила "потолок" на нефть из РФ и ввела новые санкции
Автор: Карина Левицкая

Япония объявила о новом пакете санкций против России и ее партнеров. Под ограничения попали даже предприятия из Китая, Турции, ОАЭ, Сейшельских и Маршалловых островов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trading View и Devdiscourse.

По данным издания, Япония решила снизить предельную цену на российскую сырую нефть до 47,6 доллара за баррель с предыдущих 60 долларов. Данное решение было принято, чтобы усилить давление на Москву за продолжение вторжения в Украину.

МИД Японии сообщил, что новый порог цен на сырую нефть России будут применять к контрактам, заключенным после 12 сентября, и контрактам с выгрузкой после 17 октября.

Этот шаг произошел после того, как Европейский Союз в июле снизил предельную цену на российскую сырую нефть до 47,6 долларов в рамках своего 18-го пакета санкций против Москвы.

Япония также введет дополнительные санкции по замораживанию активов и контролю экспорта. В частности известно, что Токио ввело санкции против 14 физических лиц, 48 компаний и организаций из РФ, трех компаний с Сейшельских и Маршалловых островов.

Также сообщается об ограничении на экспорт в отношении двух компаний из РФ и девяти компаний из ОАЭ, Турции и Китая.

Новая Зеландия также ужесточила санкции

Новая Зеландия также усилила санкции против России, снизив лимит цен на нефть и расширив черный список.

Министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил, что предельная цена на российскую сырую нефть снизится с 60 долларов США за баррель до 47,60 долларов США, что согласуется с мерами, принятыми Канадой, Европейским Союзом и Великобританией.

"Ограничение цен - это продуманный шаг для сокращения критически важных доходов от нефти, которые подпитывают незаконную войну (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина в форме агрессии против Украины", - отметил министр.

Санкции против России

Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 18 пакетов санкций, которые уже привели к резкому сокращению импорта с территории России.

В частности в рамках 18-го пакета санкций против России ЕС снизил потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов. Решение вступило в силу 3 сентября.

Япония Новая Зеландия Война России против Украины
