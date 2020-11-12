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Вболівальників можуть допустити на Олімпійські ігри в Токіо

Токіо, Четвер 12 листопада 2020 15:15
Вболівальників можуть допустити на Олімпійські ігри в Токіо
Фото: обмежене число глядачів зможе відвідати Ігри (facebook.com/tokyo2020)
Автор: Вера Олейник

На Олімпійські ігри в Токіо у 2021 році можуть допустити обмежене число іноземних уболівальників. Двотижневий карантин, який введений в країні для всіх, хто прибуває з-за кордону, буде скасований для глядачів тільки при відповідності певним умовам.

Про це розповів головний виконавчий директор Олімпіади Тоширо Муто, передає Associated Press.

"Щодо зарубіжних глядачів, чи потрібно їм проходити 14-денний карантин чи ні, чи можемо ми відмовитись від цього чи ні - залежатиме від ситуації. Існує ймовірність, що за певних обставин карантин скасують", - сказав він.

Організатори та Міжнародний олімпійський комітет дали собі як мінімум п'ять місяців - до весни наступного року розробити заходи для всіх глядачів.

Японія досягла значних успіхів у боротьбі з вірусом, в країні одні з найнижчих показників COVID-19.

Нагадаємо, віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс заявляв, що перенесені через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри в Токіо пройдуть у 2021 році незалежно від ситуації з COVID-19.

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