Япония просит США освободить ее от тарифов на сталь и алюминий

Министр торговли Йодзи Муто рассказал журналистам, что просьба была озвучена в среду, 12 февраля. Он добавил, что правительство внимательно изучит влияние тарифных мер США на японские компании и примет необходимые меры.

В свою очередить министр финансов Кацунобу Като и главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяши также констатировал бдительность Токио по этому поводу на отдельных пресс-конференциях.

Издание напоминает, что в 2018 году Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий от своих крупнейших торговых партнеров, включая ЕС и Японию, сославшись на риски для национальной безопасности. Однако позже, во время правления Джо Байдена, США и Япония достигли перемирия, которое позволило большинству поставок стали из азиатской страны идти без пошлин.

Также Bloomberg пишет, что в 2024 году Япония экспортировала в США 1,1 млн тонн стали на сумму 303 млрд йен и 74 565 тонн цветных металлов на сумму 179 млрд йен, включая алюминий. Они составили 1,4% и 0,8% от общего объема экспорта в США соответственно.