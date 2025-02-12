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Япония просит США освободить ее от тарифов на сталь и алюминий

Среда 12 февраля 2025 05:33
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Япония просит США освободить ее от тарифов на сталь и алюминий Фото: на данный момент пошлины введены для всех без исключений (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Япония обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой исключить японские компании из-под действия новых тарифов на сталь и алюминий. Как известно, 25% пошлины вступят в силу с 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министр торговли Йодзи Муто рассказал журналистам, что просьба была озвучена в среду, 12 февраля. Он добавил, что правительство внимательно изучит влияние тарифных мер США на японские компании и примет необходимые меры.

В свою очередить министр финансов Кацунобу Като и главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяши также констатировал бдительность Токио по этому поводу на отдельных пресс-конференциях.

Издание напоминает, что в 2018 году Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий от своих крупнейших торговых партнеров, включая ЕС и Японию, сославшись на риски для национальной безопасности. Однако позже, во время правления Джо Байдена, США и Япония достигли перемирия, которое позволило большинству поставок стали из азиатской страны идти без пошлин.

Также Bloomberg пишет, что в 2024 году Япония экспортировала в США 1,1 млн тонн стали на сумму 303 млрд йен и 74 565 тонн цветных металлов на сумму 179 млрд йен, включая алюминий. Они составили 1,4% и 0,8% от общего объема экспорта в США соответственно.

Тарифы Трампа

Напомним, в понедельник, 10 февраля, Дональд Трамп ввел 25% пошлину на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Они будут применяться ко всему импорту стали и алюминия в США. Однако Трамп указал, что может быть исключение для Австралии, учитывая импорт самолетов американского производства.

На введение пошлин уже отреагировали крупнейшие экспортеры Канада и Бразилия.

Министр инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань заявил, что эти пошлины "абсолютно необоснованны", и что реакция страны на эту меру будет "четкой и взвешенной".

Однако Бразилия не будет вступать в торговую войну с Соединенными Штатами.

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