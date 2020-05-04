Японія продовжила надзвичайний стан до кінця травня

Уряд Японії прийняв рішення продовжити режим надзвичайного стану, введеного через пандемію коронавірусу, до 31 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає Japan Today.

За його словами, прийняті в країні заходи дозволили стримати поширення вірусу, однак їх поки недостатньо.

"Не можна сказати, що зменшення кількості інфікованих людей є достатнім. У деяких регіонах система охорони здоров'я перевантажена", - заявив прем'єр.

За станом на 4 травня в Японії зафіксовано понад 16 тисяч випадків COVID-19, з них 487 летальних.

Нагадаємо, 16 квітня Японія ввела надзвичайний стан в країні у зв'язку з пандемією коронавіруса. Режим НС в країні попередньо був введений до 6 травня.

Крім того, уряд Японії включило Україну до списку країн, громадянам яких заборонений в'їзд в країну. Дана заборона буде діяти до кінця травня.

Додамо, що для пом'якшення економічного удару, викликаного пандемією коронавіруса, Японія виділить 1 трильйон доларів, що є 20% від ВВП країни.