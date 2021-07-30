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Японія планує ввести надзвичайний стан через стрімке зростання COVID-випадків

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Токіо, П'ятниця 30 липня 2021 11:06
Японія планує ввести надзвичайний стан через стрімке зростання COVID-випадків Фото: Японія планує ввести надзвичайний стан через стрімке зростання COVID-випадків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 липня уряд Японії запропонував ввести надзвичайний стан до 31 серпня через рекордне зростання випадків COVID-19. НС можуть запровадити в трьох префектурах біля Токіо де проходять Олімпійські ігри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Зокрема, надзвичайний стан можуть ввести і в частині острова Окінава.

Очікується, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга офіційно оголосить про це рішення після того, як експерти схвалять його.

Зазначено, що країна наразі намагається стримати розповсюдження нового штаму "Дельта" та кожного дня у Японії реєструють рекордну кількість випадків COVID-19.

За останніми даними, 64% лікарняних ліжок в Токіо заповнені хворими на COVID-19.

Нагадаємо, за минулу добу на Олімпіаді у Токіо серед учасників і персоналу зафіксували 27 випадків COVID-19.

Додамо, вчора у Японії виявили понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу: це найбільший показник за весь час пандемії.

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