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Япония планирует ввести чрезвычайное положение из-за стремительного роста COVID-случаев

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Токио, Пятница 30 июля 2021 11:06
Япония планирует ввести чрезвычайное положение из-за стремительного роста COVID-случаев Фото: Япония планирует ввести чрезвычайное положение из-за стремительного роста COVID-случаев
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 июля правительство Японии предложило ввести чрезвычайное положение до 31 августа из-за рекордного роста случаев COVID-19. ЧС могут ввести в трех префектурах возле Токио, где проходят Олимпийские игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

В частности, чрезвычайное положение могут ввести и в части острова Окинава.

Ожидается, что премьер-министр Японии Есихиде Суга официально объявит об этом решении после того, как эксперты одобрят его.

Указано, что страна сейчас пытается сдержать распространение нового штамма "Дельта", в то время как каждый день в Японии регистрируют рекордное количество случаев COVID-19.

По последним данным, 64% больничных коек в Токио заполнены больными COVID-19

Напомним, за минувшие сутки на Олимпиаде в Токио среди участников и персонала зафиксировали 27 случаев COVID-19.

Добавим, вчера в Японии обнаружили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки: это самый большой показатель за все время пандемии.

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