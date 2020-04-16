Японія планує ввести надзвичайний стан по всій країні

Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Раніше режим надзвичайної ситуації поширювався на Токіо і шість префектур

Влада Японії планує ввести надзвичайний стан по всій країні у зв'язку з збільшенням кількості виявлених випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє NHK.

Раніше режим надзвичайної ситуації поширювався на Токіо і шість префектур, його оголосили до 6 травня.

"Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан через коронавірус на всю країну", - йдеться в повідомленні.

За даними японського Міністерства охорони здоров'я, 16 квітня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом перевищила 8,7 тис. осіб. За добу було виявлено 549 нових випадків. Крім того, 712 заражень були виявлені на круїзному лайнері Diamond Princess. Померла в Японії 191 людина, у тому числі 13 осіб - на круїзному судні.

Нагадаємо, з 3 квітня Японія розширила коло держав, громадянам яких буде тимчасово закрито в'їзд в країну. Заборона стосується жителів 73 країн і територій, а також відвідучів зазначених країн за останні 14 днів.

Також РБК-Україна повідомляло, що для пом'якшення економічного удару, викликаного пандемією коронавірусу, Японія виділить 1 трильйон доларів, що є 20% від ВВП країни.