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Японія планує створити ударні літаки для електронної війни

Новини » Телеком & IT    13.01.2019 - 11:39
Японія планує створити ударні літаки для електронної війни
Ілюстративне фото (flickr.com/Dan10956)

Головною метою створення таких літаків є здатність протидіяти збройним силам РФ і Китаю

Японський уряд вирішив розробити ударні літаки для ведення електронної війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Yomiuri.

Літаки будуть здатні вивести з ладу радари і системи зв'язку супротивника.

Зокрема, головною метою створення таких літаків є здатність протидіяти збройним силам Росії і Китаю. Розробка ударних літаків, за словами чиновників, втілює в собі зміст плану оборони, прийнятого кабінетом міністрів у грудні 2018 року.

Перші літаки планують передати збройним силам близько 2027 року.

Нагадаємо, британський лоукостер EasyJet повідомив про планах розробити пасажирський літак, работяющий на електричному акумуляторі. У компанії мають намір використовувати новий літак у найближчі 10-20 років на маршрутах малої протяжності. Пілотну модель буде розробляти американська компанія Wright Electric, яка вже зібрала двомісний літак з батарейним харчуванням.

Очікується, що новий літак зможе пролетіти близько 540 км. Директор EasyJet Каролін Макколл збирається створити повітряне судно місткістю в 220 пасажирів. Вона зазначила, що EasyJet і Wright Electric хочуть бачити авіаіндустрію більш ефективною.

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