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Япония планирует создать ударные самолеты для электронной войны

Новости » Телеком & IT    13.01.2019 - 11:39
Япония планирует создать ударные самолеты для электронной войны
Иллюстративное фото (flickr.com/Dan10956)

Главной целью создания таких самолетов является способность противодействовать вооруженным силам РФ и Китая

Японское правительство решило разработать ударные самолеты для ведения электронной войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Yomiuri.

Самолеты будут способны вывести из строя радары и системы связи противника.

В частности, главной целью создания таких самолетов является способность противодействовать вооруженным силам России и Китая. Разработка ударных самолетов, по словам чиновников, воплощает в себе содержание плана обороны, принятого кабинетом министров в декабре 2018 года.

Первые самолеты планируют передать вооруженным силам около 2027 года.

Напомним, британский лоукостер EasyJet сообщил о планах разработать пассажирский самолет, работяющий на электрическом аккумуляторе. В компании намерены использовать новый самолет в ближайшие 10-20 лет на маршрутах малой протяженности. Пилотную модель будет разрабатывать американская компания Wright Electric, которая уже собрала двухместный самолет с батарейным питанием.

Ожидается, что новый самолет сможет пролететь около 540 км. Директор EasyJet Каролин Макколл собирается создать воздушное судно вместимостью в 220 пассажиров. Она отметила, что EasyJet и Wright Electric хотят видеть авиаиндустрию более эффективной. 

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