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Замаскували цигарки під деревину: на Волині затримали велику партію контрабанди

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Волинська область, Вівторок 15 червня 2021 17:31
Замаскували цигарки під деревину: на Волині затримали велику партію контрабанди Фото: на Волині затримали велику партію контрабанди (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Служба безпеки України (СБУ) викрила контрабандну партію цигарок, замасковану під лісопродукцію. Незаконний товар виявили на митному посту "Ковель".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"СБУ викрила канал незаконного переправлення за кордон оптових партій лісопродукції та іноземних тютюнових виробів. Вартість вилученого товару становить понад 18 млн грн. Ділки приховали контрабандні цигарки у штучних порожнинах пиломатеріалів", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що протиправну діяльність організували декілька мешканців західних регіонів України. Щоб приховати схему, ділки завантажували контрабандний товар на території афілійованої комерційної структури у Львівській області.

Подальше митне оформлення лісопродукції ділки здійснювали за підробленими документами на Волині.

На митному посту "Ковель" правоохоронці затримали вантажівку контрабандистів і вилучили з неї понад 500 ящиків цигарок іноземного виробництва, більше ніж 300 м3 деревини, а також документи, оформлені на підставних осіб.

"Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, днями прикордонники заблокували вивезення з України в Румунію контрабандних сигарет. Їх знайшли у вантажівці серед заморожених вишень.

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