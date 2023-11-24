Япония подтвердила вывод "спутника-шпиона" КНДР на орбиту

Министр обороны Японии Минора Кихара подтвердил, что КНДР вывела на орбиту Земли "какой-то объект", который может быть военным "спутником-шпионом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Кихара сказал журналистам, что последняя оценка была сделана в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Южной Кореей, но воздержался от комментариев относительно того, был ли запуск северного спутника успешным.

Он также сказал, что Япония тщательно проанализирует, функционировал ли объект по назначению с момента запуска.

Попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска спутника-шпиона.

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