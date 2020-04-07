ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ВООЗ заявили про прискорення досліджень вакцини проти коронавірусу

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 18:56
У ВООЗ заявили про прискорення досліджень вакцини проти коронавірусу
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

До дослідження приєдналися понад 70 країн

Дослідженням вакцини проти коронавирусной хвороби займаються в більш ніж 70 країнах світу. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус, передає CNBC.

За його словами, на даний момент для прискорення процесу розробки вакцини, дослідженнями займаються близько 20 різних компаній і установ.

"Вірусний геном був складений на початку січня і поширений у всьому світі, що дозволило розробити тести і почати дослідження вакцини", - сказав Гебреисус.

Також він зазначив, що найближчим часом ВООЗ оголосить ініціативу щодо прискореної розробки та розподілу вакцин по світу.

“Коли вакцина або ліки готові, ми повинні бути в змозі доставити їх по всьому світу. Не повинно бути розриву між заможними і незаможними", - повідомив глава ВООЗ.

Раніше РБК-Україна писало, що в США почали відчувати вакцину від коронавіруса. Близько 40 здорових добровольців будуть приймати участь у двох випробуваннях, які будуть проходити у Філадельфії і Канзас-Сіті. Першу дозу вакцини від інфекції вони прийняли в понеділок, 6 квітня.

Також повідомлялося, що США можуть отримати вакцину від коронавіруса до весни 2021 року. Зараз різні вакцини знаходяться на першому етапі тестування.

У Британії різко зросла смертність від COVID-19 Україна знаходиться на порозі піку коронавирусной хвороби, - МОЗ
Новини України ВООЗВакцинаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся