У ВООЗ заявили про прискорення досліджень вакцини проти коронавірусу

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

До дослідження приєдналися понад 70 країн

Дослідженням вакцини проти коронавирусной хвороби займаються в більш ніж 70 країнах світу. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус, передає CNBC.

За його словами, на даний момент для прискорення процесу розробки вакцини, дослідженнями займаються близько 20 різних компаній і установ.

"Вірусний геном був складений на початку січня і поширений у всьому світі, що дозволило розробити тести і почати дослідження вакцини", - сказав Гебреисус.

Також він зазначив, що найближчим часом ВООЗ оголосить ініціативу щодо прискореної розробки та розподілу вакцин по світу.

“Коли вакцина або ліки готові, ми повинні бути в змозі доставити їх по всьому світу. Не повинно бути розриву між заможними і незаможними", - повідомив глава ВООЗ.

Раніше РБК-Україна писало, що в США почали відчувати вакцину від коронавіруса. Близько 40 здорових добровольців будуть приймати участь у двох випробуваннях, які будуть проходити у Філадельфії і Канзас-Сіті. Першу дозу вакцини від інфекції вони прийняли в понеділок, 6 квітня.

Також повідомлялося, що США можуть отримати вакцину від коронавіруса до весни 2021 року. Зараз різні вакцини знаходяться на першому етапі тестування.