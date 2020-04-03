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Препарат для лікування коронавірусу сьогодні відправлять у регіони

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 09:39
Препарат для лікування коронавірусу сьогодні відправлять у регіони
Іллюстративне фото (УНІАН)

МОЗ передали 3 тис. упаковок препарату

У п’ятницю, 3 квітня, в регіони України буде відправлено 2250 упаковок препарату "Плаквеніл", який застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 2 квітня, передає прес-служба МОЗ.

Степанов зазначив, що "Плаквеніл" - один з кількох препаратів, що містить діючу речовину гідроксихлорохін, яку застосовують при лікуванні від коронавірусу.

"Наступного тижня ми отримаємо достатньо цих ліків, щоб потенційно лікувати до 20 тис. пацієнтів", - заявив він.

За його словами, у п'ятницю 2250 препаратів будуть відправлені в регіони, а 750 залишаються в Києві - для швидкого реагування.

Нагадаємо, найбільша кількість заражених коронавірусом за добу була у Чернівецькій області та Києві.

РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні станом на вечір 2 квітня становить 897.

Зазначимо, у Дніпропетровській області підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Хворі коронавірусом були зафіксовані в містах Кривий Ріг та Новомосковськ.

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