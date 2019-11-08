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Японія передала Україні партію медичного обладнання

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 10:51
Японія передала Україні партію медичного обладнання
Ілюстративне фото (canon-medical.com.ua)

Загальна сума гранту становить 112 мільйонів гривень

Уряд Японії передав українським лікарням партію діагностичного обладнання для надання допомоги пацієнтам і високоточних досліджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, обладнання передадуть у відділення екстреної медичної допомоги лікарень Івано-Франківська, Житомира, Черкас, Сміли, Рівного, Запоріжжя.

"Скоро ці заклади стануть частиною мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, які мають потужну матеріально-технічну базу, працюють у цілодобовому режимі. Також медичні працівники цих лікарень пройшли практичні курси по роботі з пацієнтами у невідкладних станах", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ також повідомили, що зекономили на цьому 450 тисяч доларів.

"Це дозволить придбати додаткові пацієнтські монітори і портативні УЗД апарати для лікарень Вінниці, Дніпра, Калуша, Балти, Кам'янця-Подільського та Львова", - йдеться в повідомленні.

Загальна сума гранту на медичне обладнання від Японії становить понад 112 млн. гривень. Попередня його поставка відбувалася в 2017 2018 роках.

Нагадаємо, в минулому році Японія передала "Охматдиту" діагностичне обладнання на суму 24,6 млн гривень. Зокрема, це обладнання для діагностики та лікування пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракту і легенів.

Також РБК-Україна писало, що в 2017 році Канада передала Україні медичне обладнання на мільйон доларів. Допомога включає предмети медичного призначення та обладнання для лікарень.

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