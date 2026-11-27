Япония получила новое оружие против "Шахедов": какую роль в этом сыграла Украина
Компания Terra Drone Corporation объявила о завершении производства и поставке Terra B1 - автономного дрона-перехватчика на базе производимого в Японии искусственного интеллекта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Terra Drone.
Модель Terra B1 была отобрана в рамках "Программы ускоренного приобретения дронов-перехватчиков", инициированной Агентством по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны Японии.
Благодаря системам идентификации целей на основе искусственного интеллекта и функциям автономного наведения Terra B1 стал первым автономным дроном-перехватчиком с поддержкой ИИ, который был закуплен агентством ATLA.
В течение примерно трех месяцев после подписания контракта на закупку с ATLA компания Terra Drone наладила в Японии систему серийного производства Terra B1, а также завершила изготовление и поставку этих систем.
Благодаря быстрому созданию соответствующих производственных мощностей и успешной поставке продукции для ATLA, компания Terra Drone продемонстрировала свою способность организовать в Японии серийное производство и поставку не только самих перехватчиков, но и всех необходимых для их эксплуатации систем. Перспективы на будущее
Terra B1 разработана для борьбы с дальнобойными беспилотниками, в частности БпЛА типа "Шахед". При создании перехватчика компания использовала опыт, полученный в разных операционных условиях, в том числе в Украине.
Ранее сообщалось, что японское Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) выбрало дрон-перехватчик Terra B1 для закупки в рамках государственной программы.
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