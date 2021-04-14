Південна Корея оскаржить рішення Японії по зливу води з Фукусіми в океан
Південна Корея збере Міжнародний трибунал з морського права через рішення Японії скинути воду з атомної електростанції "Фукусіма-1" в океан. Президент країни Мун Чже Ін вже дав доручення розробити клопотання.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї також виступило із заявою, в якій висловило Сполученим Штатам заклопотаність після того, як Держдепартамент США назвав рішення Японії "прозорим і відповідним світовим стандартам безпеки".
"Ми не можемо не відчувати побоювання, бо є найближчим сусідом Японії і розділяємо з нею море", - президент Південної Кореї
Скидання води побоюються не тільки в корейському уряді, але й в народних масах. У середу по всій країні прокотилася хвиля акцій протесту, які пройшли, зокрема, перед посольством Японії в Сеулі і консульствами в портових містах Пусан і Чеджу.
Зазначимо, аварія на АЕС в префектурі Фукусіма сталася 11 березня 2011 року. В результаті удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання і охолодження. Внаслідок цього в трьох енергоблоках розплавилося паливо і пошкодив захисні корпуси реакторів. Для охолодження реакторів в них безперервно закачують воду.
Нагадаємо, 13 березня уряд Японії вирішив скинути воду з атомної електростанції "Фукусіма-1" в океан. Уточнюється, що воду очистили від радіоактивних частинок.
Крім того, лютому 2021 року компанія TEPCO, яка є оператором атомної електростанції "Фукусіма-1", виявила зниження рівня води в захисних корпусах першого і третього реакторів АЕС. Це може мати зв'язок з наслідками землетрусу.