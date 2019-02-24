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У Росії заявили про відсутність умов для угоди з Японією

Новини » Політика    24.02.2019 - 10:34
У Росії заявили про відсутність умов для угоди з Японією
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

За словами Лаврова, робота щодо угоди про передачу Курильських островів продовжується

Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що не бачить умов для мирної угоди з Японією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Лаврова, умови для угоди щодо повернення Курильських островів Японії повністю відсутні. Проте робота щодо мирної угоди продовжується.

"Ми будемо продовжувати роботу, добиваючись виходу на домовленості, які дозволять створити умови для такого рішення проблеми мирної угоди, яке буде прийнятним для обох країн", - заявив глава МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час відвідин могили свого батька поклявся поставити крапку в переговорах з Російською Федерацією щодо Курильських островів.

Як писало РБК-Україна, в жовтні Абе заявив, що Японія має намір укласти мирний договір з РФ за підсумками Другої світової війни тільки після вирішення територіальних питань.

Пізніше він уточнив, що під час повернення Курильських островів буде враховано думку російських громадян.

Після Другої світової війни Курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група Хабомай увійшли до складу СРСР. Японія продовжує оскаржувати це рішення і домагається повернення островів.

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