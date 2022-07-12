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Японія має намір спонукати нейтральні країни G20 до санкцій проти РФ

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Токіо, Вівторок 12 липня 2022 10:48
Японія має намір спонукати нейтральні країни G20 до санкцій проти РФ Фото: міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Японії буде взаємодіяти з країнами G20, які після повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не ввели санкції проти країни агресора. При цьому в Токіо вже ухвалили декілька пакетів обмежень щодо Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави японського МЗС Йосімаса Хаясі під час прес-конференції.

"Для розширення ефективності санкцій проти Росії, Японія має намір продовжувати спільно зі світовою спільнотою, насамперед із країнами "Великої сімки" розробляти необхідні заходи. У рамках формату "Групи двадцяти" ми маємо намір спробувати спонукати країни, які зараз нейтральні запровадити санкції проти РФ", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що в понеділок міністри закордонних справ Японії та Німеччини пообіцяли працювати разом, щоб підтримати міжнародний порядок, якому загрожує тривале вторгнення Росії в Україну.

Додамо, також під час саміту міністри G20 звернулися до Росії зі спільним закликом.

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