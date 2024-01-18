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Япония купит 400 ракет "Томагавк" для сдерживания угроз со стороны России и КНДР

Архивное фото: Япония купит 400 ракет "Томагавк" для сдерживания угроз со стороны России и КНДР (navy mil)
Автор: Дмитрий Браславский

Минобороны Японии подписало контракт на закупку 400 американских ракет "Томагавк". Они нужны стране для противодействия угрозам со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что соглашение заключено на фоне стремления Японии нарастить свой военный потенциал для противодействия угрозам региональной безопасности, в частности со стороны Китая, Северной Кореи и России.

Японский министр обороны Минору Кихара и посол США в Японии Раму Эмануэлю в Токио подписали соглашение о покупке Японией 400 ракет дальнего радиуса действия "Томагавк" американского производства. 

В Минобороны Японии отметили, что это укрепит оборонительные возможности страны в условиях противостояния, чтобы разрушить и разгромить силы, которые могут вторгнуться в Японию на раннем этапе.

"Кроме того, как было объявлено в октябре прошлого года, правительство Японии также решило закупить "Томагавк", дополняющий местные противостоящие ракеты, на год раньше запланированного срока", - говорится в заявлении.

Когда Япония получит ракеты

Согласно заявлению, Япония в конечном итоге приобретет ракеты в период между 2025 и 2027 финансовыми годами. 

Покупка состоялась на фоне того, что агрессивные маневры Китая в Индо-Тихоокеанском регионе привели к эскалации напряженности в отношениях с Японией, Южной Кореей, Филиппинами и другими странами. Эти небольшие страны обратились за помощью к США через торговые соглашения и военные технологии.

Кроме того, Япония выразила обеспокоенность по поводу развивающихся отношений между Россией и Северной Кореей, поскольку КНДР продолжает наращивать усилия по созданию ядерного и баллистического оружия.

"Томагавк"

Семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. 

Осуществляет полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента ее принятия на вооружение в 1983 году. 

Ориентировочная стоимость ракеты в 2014 году составляла 1,45 млн долларов.

Япония и ее отношение к России

Сегодня сообщалось, что США, Южная Корея и Япония осудили военное сотрудничество КНДР с Россией. Речь идет о снабжении оружием, которое Москва использует на войне против Украины.

Также Reuters писало, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в этом месяце отправится в Европу и Японию, где он будет координировать с партнерами вопрос использования нового инструмента санкций против России.

В начале января Япония объявила о выделении для помощи Украине 37 млн долларов. Их направят на закупку систем для обнаружения дронов.

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