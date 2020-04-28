Японія не виключає скасування Олімпіади в Токіо

Ілюстративне фото (facebook.com/tokyo2020)

Олімпіаду скасують, якщо коронавірус не візьмуть під контроль у 2021

Японія може скасувати Олімпійські ігри в Токіо, якщо коронавірус не візьмуть під контроль у 2021 році. Про це заявив голова оргкомітету "Токіо-2020" Йошіро Морі, передає AFP.

За його словами, перенесена на 2021 Олімпіада може не відбутися, якщо пандемія продовжиться.

"У такому разі Ігри будуть скасовані. Раніше Олімпіаду скасовували тільки через війну, але на цей раз ми боремося з невидимим ворогом. Якщо Олімпіада буде проведена після того, як світ переможе вірус, то це будуть змагання, які стануть у багато разів ціннішими за попередні Олімпійські ігри", - зазначив Морі.

У той же час голова японської Асоціації лікарів Еситаке Екокура вважає, що Ігри в Токіо буде складно провести, якщо через рік не вдасться розробити ефективну вакцину.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 відкриття Олімпіади перенесли на 23 липня 2021 року.

Проте фахівець з інфекційних хвороб з Університету Кобе Кентаро Івата зазначає, що перенесені Олімпійські ігри в Токіо навряд чи вдасться провести і наступного року через неясні перспективи розвитку пандемії.