Японський вірусолог сумнівається в можливості проведення Олімпійські ігри в 2021 році

Ілюстративне фото (olympic.org)

Японія перенесла проведення Олімпійських Ігор-2020 на наступний рік

Олімпійські ігри в Токіо, раніше перенесені з 2020 на 2021 рік, навряд чи вдасться провести і наступного року з-за неясних перспектив у боротьбі з пандемією коронавіруса. Про це заявив фахівець з інфекційних хвороб з Університету Кобе Кентаро Івата, передає CNN.

"Я не думаю, що можливо провести Олімпійські ігри в наступному році. Люди приїдуть з сотень країн... і, хоча Японія до наступного літа може взяти під контроль (поширення - ред) захворювання, я не думаю, що так буде скрізь ", - повідомив він.

При цьому він зазначив, що настроєний дуже песимістично щодо проведення Ігор наступним літом

"Якщо тільки їх не проведуть іншим чином - без глядачів або з їх обмеженим числом", - додав він.

Нагадаємо, на тлі пандемії коронавіруса Японія перенесла проведення Олімпійських Ігор-2020 на наступний рік.

Крім того, влада Японії пропонують пакет заходів для стимулювання економіки на суму 16-17% від валового внутрішнього продукту. Зазначимо, за даними Світового банку на 2019 рік, ВВП Японії становить 4,9 трлн доларів. Таким чином, пакет допомоги буде трохи менше трильйона доларів.