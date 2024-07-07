Япония и Камбоджа будут заниматься разминированием Украины
Япония и Камбоджа будут вместе сотрудничать с целью разминирования Украины и других стран, охвативших войну.
Об этом заявила глава МИД Японии Йоко Камикава, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Она подчеркнула, что Камбоджа является лидером в противоминной деятельности по всему миру.
"Камбоджа является важным партнером Японии в ее глобальных усилиях по разминированию. Также я уверена, что Камбоджа внесет большой вклад в повышение осведомленности о бесчеловечности противопехотных мин как пострадавшая от них страна", - сказала Йоко Камикава во время визита в Камбоджийский центр противоминной деятельности. .
Также глава японского МИД добавила, что в рамках Японско-камбоджийской инициативы по противоминной деятельности Япония предоставит полномасштабную помощь в гуманитарном разминировании в Украине.
В частности, уже на следующей неделе у Украины будет большая машина для разминирования, а в следующем месяце в Камбодже пройдет обучение украинского персонала относительно того, как работать с этой машиной.
Кроме того, Associated Press отметило, что камбоджийские саперы являются одними из опытнейших в мире, и несколько тысяч из них были отправлены за последнее десятилетие под эгидой ООН для работы в Африке и на Ближнем Востоке. В 2022 году Камбоджа начала подготовку саперов из Украины, которая также страдает высокой плотностью наземных мин и других неразорвавшихся боеприпасов.
В своем отчете за 2022 год НПО Landmine Monitor внесла Камбоджу и Украину в число девяти стран с "масштабным" минным загрязнением, что означает, что на их территории находится более 100 квадратных километров неочищенных полей.
После окончания боевых действий в Камбодже почти 20 000 человек погибли и около 45 000 получили ранения из-за оставшихся после войны взрывчатых веществ, хотя среднегодовое количество погибших сократилось с нескольких тысяч до менее 100 человек.
Напомним, что на этой неделе страна-агрессор России выпустила по территории Украины более 600 КАБов, более 60 "Шахедов" и около 40 ракет разных типов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Эстония передала Украине зенитно-ракетные комплексы малого радиуса Mistral.
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