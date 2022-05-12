Японія і Фінляндія домовилися про введення загальних жорстких санкцій проти Росії
Японія і Фінляндія домовилися ввести більш жорсткі санкції проти Москви та надати максимальну підтримку Україні. Про це заявили прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда за підсумками спільної зустрічі в Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Також глави урядів обговорили жахливу агресію Росії проти України та її наслідки. На думку Марін, санкції проти Москви повинні охоплювати енергетичний, фінансовий і транспортний сектори більш широко, ніж зараз.
Японія ще в березні заморозила активи російських лідерів, у тому числі президента Володимира Путіна, а також наближених до нього чиновників і мільярдерів, обмежила торгівлю й оголосила про рішення поступово відмовитися від імпорту російського вугілля і сирої нафти.
Раніше повідомлялося, що Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації та "ЛДНР" через війну проти України. Також в список включили 70 компаній.
Також зазначимо, у квітні уряди Фінляндії та Швеції заявили про намір подати заявки на вступ до НАТО. У відповідь на ці плани Росія пригрозила Гельсінкі і Стокгольму ядерною зброєю.
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