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Япония расширила санкции против России

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Японія, Пятница 07 октября 2022 11:07
Япония расширила санкции против России Фото: Япония ввела новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Японии ввело новые санкции против России за попытку Москвы в одностороннем порядке аннексировать четыре области Украины. В список лиц, подлежащих заморозке активов, добавится 81 человек и девять организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

В их число входят высокопоставленные правительственные чиновники и организации, связанные с военными. Также в список добавлены пророссийские сепаратисты на востоке и юге Украины, которые, как считается, несут прямую ответственность за одностороннюю аннексию.

Заместитель главного секретаря кабинета министров Кихара Сейджи заявил журналистам, что шаги, которые Россия называет "референдумами", ущемляют суверенитет и территориальную целостность Украины и представляют собой нарушение международного права.

Он сказал, что Япония решительно осуждает их, добавив, что его страна не может мириться с попытками России в одностороннем порядке изменить статус-кво.

Кихара сказал, что Япония будет продолжать сотрудничать с другими членами G7 и мировым сообществом, чтобы продвигать жесткие санкции против России.

Напомним, Европейский союз временно вывел из-под санкций транспортировку нефти с месторождения "Сахалин-2" для Японии.

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