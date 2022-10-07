Япония расширила санкции против России

Правительство Японии ввело новые санкции против России за попытку Москвы в одностороннем порядке аннексировать четыре области Украины. В список лиц, подлежащих заморозке активов, добавится 81 человек и девять организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

В их число входят высокопоставленные правительственные чиновники и организации, связанные с военными. Также в список добавлены пророссийские сепаратисты на востоке и юге Украины, которые, как считается, несут прямую ответственность за одностороннюю аннексию.

Заместитель главного секретаря кабинета министров Кихара Сейджи заявил журналистам, что шаги, которые Россия называет "референдумами", ущемляют суверенитет и территориальную целостность Украины и представляют собой нарушение международного права.

Он сказал, что Япония решительно осуждает их, добавив, что его страна не может мириться с попытками России в одностороннем порядке изменить статус-кво.

Кихара сказал, что Япония будет продолжать сотрудничать с другими членами G7 и мировым сообществом, чтобы продвигать жесткие санкции против России.