Япония поможет Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры
Япония готова помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства энергетики.
"Сегодня снова обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Это произошло в результате повреждения подстанции, с которой питалась единственная линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Об этом он рассказывал Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Украине Мацуди Кунинори. Стороны также обсудили направления взаимодействия по помощи в обеспечении Украины энергоносителями во время прохождения отопительного сезона.
Японская сторона готова помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования и оборудования.
"Соответствующие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA", – говорится в сообщении.
Напомним, что Япония расширила санкции против России . В список лиц, подлежащих замораживанию активов, прибавится 81 человек и девять организаций.
Также Японияс 5 октября возобновляет работу посольства в Киеве.
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