Япония поможет Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства энергетики.

"Сегодня снова обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Это произошло в результате повреждения подстанции, с которой питалась единственная линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об этом он рассказывал Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Украине Мацуди Кунинори. Стороны также обсудили направления взаимодействия по помощи в обеспечении Украины энергоносителями во время прохождения отопительного сезона.

Японская сторона готова помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования и оборудования.

"Соответствующие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA", – говорится в сообщении.