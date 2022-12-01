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Япония через лидерство в ООН и G7 усилит давление на Россию, - глава МИД

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Токио, Четверг 01 декабря 2022 21:57
Япония через лидерство в ООН и G7 усилит давление на Россию, - глава МИД Фото: Япония через лидерство в ООН и G7 усилит давление на Россию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В следующем году Япония воспользуется своим лидерством среди стран "Большой семерки" и в ООН для усиления давления на Россию, чтобы та прекратила войну в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Продолжающаяся агрессия России против Украины является явным нарушением международного права. Это неприемлемый и возмутительный акт, угрожающий самой основе международного порядка", — сказал Хаяси.

По его словам, ни одна нация не может игнорировать российскую агрессию как чужую проблему. Потому Япония хочет координировать свои действия с другими странами G7 и странами-единомышленниками, чтобы поддерживать слаженную совместную работу по урегулированию войны в Украине.

Хаяси также подтвердил, что в следующем году Япония предпримет новый толчок к реформам ООН, чтобы заняться "дисфункциональным" Советом Безопасности, который не смог отреагировать на агрессию России в Украине.

Ранее мы писали, что Япония передаст Украине в рамках экстренной помощи генераторы и лампы на солнечных батареях. Речь идет о сумме более 2,5 млн долларов.

Также сообщалось, что Япония поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру.

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