Япония через лидерство в ООН и G7 усилит давление на Россию, - глава МИД

В следующем году Япония воспользуется своим лидерством среди стран "Большой семерки" и в ООН для усиления давления на Россию, чтобы та прекратила войну в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Продолжающаяся агрессия России против Украины является явным нарушением международного права. Это неприемлемый и возмутительный акт, угрожающий самой основе международного порядка", — сказал Хаяси.

По его словам, ни одна нация не может игнорировать российскую агрессию как чужую проблему. Потому Япония хочет координировать свои действия с другими странами G7 и странами-единомышленниками, чтобы поддерживать слаженную совместную работу по урегулированию войны в Украине.

Хаяси также подтвердил, что в следующем году Япония предпримет новый толчок к реформам ООН, чтобы заняться "дисфункциональным" Советом Безопасности, который не смог отреагировать на агрессию России в Украине.